Adriano Henrique da Silva é suspeito de estuprar funcionária de hostel no VidigalDivulgação

Publicado 26/01/2025 16:33 | Atualizado 26/01/2025 16:52

Rio - A funcionária de um hostel no morro do Vidigal, na Zona Sul, foi estuprada por um vigia noturno que trabalha no estabelecimento, na madrugada deste sábado (26). O suspeito, Adriano Henrique da Silva, foi preso por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da comunidade da Rocinha (UPP/Rocinha) na comunidade vizinha, horas depois do fato.

Em depoimento, a vítima disse que dormia na varanda da cozinha do hostel, quando acordou com gritos de alguns hóspedes. Eles lhe disseram que viram Adriano, sem roupa íntima, cometendo o abuso. Com a movimentação, o homem fugiu.

Adriano foi localizado por policiais militares e levado para a base da UPP Rocinha. Em seguida, policiais da 15ª DP (Gávea) o conduziram até a delegacia, onde prestou depoimento. O vigia foi encaminhado para o sistema prisional e vai responder por estupro de vulnerável.