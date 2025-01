Árvore foi arrancada do chão durante forte tempestade em Realengo, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Árvore foi arrancada do chão durante forte tempestade em Realengo, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 25/01/2025 17:23 | Atualizado 25/01/2025 19:15

Rio - Uma árvore foi arrancada do chão durante uma forte tempestade com ventania e raios que castigou a Zona Oeste do Rio e a Baixada Fluminense, no fim da tarde deste sábado (25). Uma moradora de Realengo flagrou o exato momento da queda. Veja as imagens abaixo. A capital entrou no estágio 2 às 18h10, devido aos impactos provocados pela chuva.

Moradora de Realengo, na Zona Oeste do Rio, filma exato momento em que árvore cai durante forte chuva, no fim da tarde deste sábado (25)



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ur0vLYiaiK — Jornal O Dia (@jornalodia) January 25, 2025

Uma outra árvore caiu na Estrada do Outeiro Santos, na Taquara. A via em ambos os sentidos está interditada.

QUEDA DE ARVORE NA TAQUARA • ESTRADA DO OUTEIRO SANTOS



"Por conta da forte chuva, uma árvore caiu aqui na Estrada do Outeiro Santo, na #Taquara. A via de ambos os sentidos está bloqueada." pic.twitter.com/9NIu4bhiua — Taquara News (@taquararjnews) January 25, 2025

O Alerta Rio informou que o fenômeno está se deslocando pelo estado e pode afetar outras regiões nas próximas horas. Entre 16h30 e 16h45, houve registro de chuva muito forte em Jacarepaguá/Tanque (15,6mm). Também houveram outros registros de chuva pela cidade:

Penha - 9,8mm (forte)

Piedade - 8,6mm (forte)

Madureira - 11,0mm (forte)

Jacarepaguá/Cidade de Deus - 6,8mm (forte)

Irajá - 6,6mm (forte)

Estrada Grajaú-Jacarepaguá - 3,2mm (moderada)

Foi registrado vento forte no Aeródromo de Santa Cruz (59,3 km/h). O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Nas redes sociais, moradores se assustaram com a força do vento e da chuva na Zona Oeste. "Atenção, pessoal. Chuva, raios, ventos fortes e trovões aqui na Freguesia em Jacarepaguá"; "Caindo o mundo em Madureira. O bairro não tem estrutura para receber esse tanto de chuva", alertaram alguns usuário na rede social X.

A previsão do tempo já havia alertado para a possibilidade de pancadas de chuva pontuais nos períodos da tarde e noite na cidade do Rio. No domingo (26), o céu será repleto de nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. Apesar da precipitação, o calor vai continuar, podendo chegar a 38ºC, com mínima de 23ºC.

Na segunda-feira (27) e terça-feira (28), o tempo seguirá instável na cidade do Rio, com nuvens predominando e possibilidade de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por ventos fracos a média intensidade.