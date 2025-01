Matheus Martins em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/01/2025 16:13

Rio - O atacante Matheus Martins, do Botafogo, rechaçou uma sondagem do CSKA, da Rússia, que acenou com uma proposta para que ele recebesse o dobro de seu salário atual. De acordo com o site "ge", os russos estavam dispostos a fazer uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões na cotação atual) ao Glorioso.

Matheus não se empolgou com a investida do CSKA por ter o desejo de permanecer no Botafogo. O atacante acredita que, com as saídas de Almada e Luiz Henrique, poderá brigar por uma vaga no time titular em 2025.

Para contratar Matheus Martins, o Botafogo desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões, na cotação da época) à Udinese na janela do meio do ano passado. Ele assinou com o Alvinegro por quatro anos.

Por conta da ótima temporada do setor ofensivo do Botafogo, Matheus foi reserva e colecionou apenas 20 jogos pelo clube, com dois gols e uma assistência.