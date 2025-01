Pâmela Hadija era procurada pelo Disque Denúncia - Reprodução

Publicado 24/01/2025 10:08 | Atualizado 24/01/2025 10:20

Rio - Uma suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubar pessoas aplicando o golpe "Boa noite, Cinderela", foi presa, nesta quinta-feira (23), no Complexo da Maré, na Zona Norte. Segundo investigações, Pâmela Hadija Ramos, de 22 anos, participou da dopagem seguida de roubo contra um homem, que teve o prejuízo de cerca de R$ 40 mil.

O crime aconteceu em 11 de maio de 2024. De acordo com a 12ª DP (Copacabana), a mulher, acompanhada da líder da quadrilha, identificada como Larissa Medeiros, conheceu a vítima em um bar de Ipanema, na Zona Sul. Logo em seguida, ambas foram para o apartamento do homem, em Copacabana.

No imóvel, a vítima levou a jovem até o banheiro, deixando a bebida na sala junto com Larissa. Ao voltar, ela bebeu o líquido, dormiu e só acordou horas depois com o apartamento revirado. A Polícia Civil informou que foram roubados aparelhos eletrônicos como celulares, notebooks, fone de ouvidos, além do relógio, dinheiro, cartões e outros bens, totalizando um prejuízo de quase R$ 40 mil.

Pâmela foi encontrada na Rua Bittencourt Sampaio, na comunidade Nova Holanda, na Maré. Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo qualificado.