Raul fez seu segundo jogo pelo Botafogo - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 15/01/2025 19:24

Rio - Raul celebrou a vitória por 2 a 0 do Botafogo sobre a Portuguesa na última terça-feira (14) . De acordo com ele, a equipe "soube lidar com a pressão" após ser derrotada para o Maricá na estreia no Carioca.

"Importante. Estávamos numa sequência ruim, ainda mais tendo uma derrota no primeiro jogo, é complicado. Mas soubemos lidar com a pressão, o Botafogo é gigante, temos que representar da melhor forma possível e agora é dar sequência no jogo de sábado", disse Raul, à 'Botafogo TV'.

O goleiro fez seu segundo jogo como atleta do Glorioso. Depois de uma estreia cercada de críticas, deu a volta por cima e se mostrou seguro contra a Lusa. Ao todo, foram quatro defesas na partida, de acordo com o 'SofaScore'.

Raul é um dos jogadores do elenco principal do Botafogo que estão à disposição para as rodadas iniciais do Estadual. Os principais atletas do clube retornaram das férias na última terça-feira (13) e iniciaram a preparação para retornar aos gramados.

A programação é de que o clássico com o Fluminense, no final deste mês, seja o primeiro jogo dos atuais campeões do Brasileiro e da Libertadores na temporada.