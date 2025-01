Wendel é jogador do Zenit, da Rússia - Divulgação/Zenit

Publicado 15/01/2025 16:34 | Atualizado 15/01/2025 16:54

O Botafogo negocia a contratação de Wendel, volante do Zenit, da Rússia. O Glorioso já enviou uma proposta formal para o clube europeu, e agora aguarda resposta. O atleta vê a transferência para o clube carioca com bons olhos. As informações são do portal "GE".

Wendel tem vontade de deixar a Rússia e se reaproximar do futebol brasileiro. No Botafogo, exemplos como o de Luiz Henrique e Igor Jesus, que alcançaram a seleção brasileira, são modelo para o jogador, que tem desejo de ser convocado por Dorival Júnior, para defender a amarelinha.

O volante é um desejo antigo do Botafogo, que tentou sua contratação no começo do ano passado, mas desistiu pelo preço alto pedido pelo Zenit. O alvinegro até tentou uma liberação no meio do ano, só que o clube russo avisou que contava com o jogador no elenco.

Vale lembrar que em 2023, Wendel negociava com o Flamengo, mas a equipe russa e o rubro-negro não chegaram em um acordo pelo jogador, que disse que 'estava feliz no Zenit'.



Em 2025, o Botafogo acredita em chances maiores de um desfecho positivo na negociação. Dependerá da postura do Zenit na negociação, e do valor pedido pelo atleta que até esse momento não foi estipulado.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Wendel também teve uma passagem pelo Sporting, de Portugal, antes de desembarcar no futebol russo em outubro de 2021. Atualmente, ele soma dois gols e 11 assistências em 19 partidas pelo Zenit na temporada.