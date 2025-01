Rafael Ganem chegou ao Botafogo em 2022 para a função de diretor comercial - Divulgação/Botafogo

Publicado 15/01/2025 16:39

Rio - Mais uma baixa importante na estrutura da SAF do Botafogo . Rafael Ganem deixou o cargo de diretor comercial depois de quase três anos, por opção própria. Em entrevista ao site "ge", o profissional revelou que seguirá um novo caminho após a passagem de sucesso - o Alvinegro já havia perdido o Head de Psicologia Paulo Ribeiro, que foi para o Flamengo.

Ganem chegou ao Glorioso em 2022 junto com Paula Young para reformulação na área comercial - sendo Paula Head de Ativações e Comerciais e Relações Internacionais. Ele liderou o departamento elevando as receitas do clube, principalmente com os novos acordos de patrocínio.

"Foram 32 meses de entrega, dedicação e um orgulho que não cabe no peito. Colocamos a marca e os projetos comerciais do Botafogo no radar das principais empresas. O desafio inicial foi montar uma equipe, definir a forma de trabalhar e apresentar os resultados. Agora é seguir em frente, vendendo o sucesso do projeto da SAF", disse Rafael, ao "ge".

A direção comercial é uma das pastas que respondem ao CEO Thairo Arruda na estrutura da SAF, ao lado de gestão esportiva (Alessandro Brito), finanças (Anderson Santos), operações (Alexandre Costa), jurídico (José Bulhões), comunicação (Júlio Gracco) e marketing (Pedro Souto).