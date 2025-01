Khvicha Kvaratskhelia é o novo reforço do PSG - Divulgação / PSG

Publicado 18/01/2025 10:30 | Atualizado 18/01/2025 10:44

Rio - O Paris Saint-Germain agitou a janela de transferências com uma contratação de peso. O clube francês anunciou nesta sexta-feira (17) o meia-atacante Khvicha Kvaratskhelia, ex-Napoli, da Itália, por 70 milhões de euros (cerca de R$ 436 milhões na cotação atual).

O meia-atacante georgiano defendeu o clube italiano durante duas temporadas e meia. Kvaratskhelia foi o grande destaque da campanha do título do Campeonato Italiano em 2022/23, quando fez 12 gols e 13 assistências em 34 partidas.

Kvaratskhelia estava insatisfeito na Napoli e a saída era questão de tempo. O técnico Antonio Conte chegou a lamentar publicamente o desejo do jogador e ressaltou que não faria esforço para convencê-lo a mudar de ideia. Em duas temporadas e meia, o georgiano fez 30 gols e 29 assistências em 107 jogos.

O astro da Geórgia chega para herdar a vaga deixada por Kylian Mbappé, que deixou o clube francês após o término do contrato e acertou com o Real Madrid, da Espanha. Kvaratskhelia formará ataque com Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Kolo Muani.