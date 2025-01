Carlo Ancelotti é o técnico do Real - Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 18/01/2025 20:37

A goleada sofrida pelo Real Madrid diante do rival Barcelona, por 5 a 2, no último domingo (12), pela Supercopa da Espanha, levantou dúvidas sobre o desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Apesar de, dias depois, na quinta-feira (16), os merengues baterem o Celta de Vigo pelo mesmo placar, Ancelotti se responsabilizou pela derrota anterior, e comentou sua relação com dirigentes do clube.

"Obviamente tenho uma boa relação com o presidente (Florentino Pérez), com o José Ángel Sánchez (CEO), com todo o clube. Não tenho problemas. Sempre me senti apoiado desde que cheguei aqui, e me sentirei até o dia em que sair. Não há problema, continuaremos trabalhando juntos e tentando fazer nosso melhor", disse o italiano, em entrevista coletiva.



Ao longo da semana, o técnico se reuniu com o CEO do clube para discutir assuntos do dia a dia e abordar os desafios enfrentados na temporada. A informação é da "ESPN".

"Quando você acha que sabe tudo -- não é o meu caso, porque eu gosto de coisas novas, eu gosto de aprender -- é quando seu nível cai. Tenho muito a melhorar. Às vezes jogamos bem e outras vezes não, é aí que temos que melhorar. A performance contra o Barcelona é minha responsabilidade e vaias da torcida são aceitáveis e justas", afirmou.



Por fim, o treinador comentou mais uma vez o desempenho de Kilyan Mbappé.



"A cada dia que passa ele parece estar mais envolvido em campo. Não acho que a atitude dele mudou fora de campo. Está sempre disponível, receptivo. No campo, está jogando em nível muito alto. A cada jogo acho que seu nível está aumentando", comentou.

O Real Madrid volta a campo neste domingo (19), às 12h15 (de Brasília), em duelo contra o Las Palmas, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.