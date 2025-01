Keylor Navas - AFP

Publicado 18/01/2025 17:17

Rio - Ex-goleiro de Real Madrid e PSG, Keylor Navas quer jogar no Brasil em 2025. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Luciano Emílio, que revelou conversas com o Grêmio nos últimos dias.

"Sim, de fato, existe uma conversa em curso com o Grêmio. Aliás, é o único clube que a gente está conversando neste momento", disse o empresário ao "ge".

Sem clube, o costarriquenho recebeu propostas da Arábia Saudita e do Cerro Porteño, do Paraguai. No entanto, tem o desejo de jogar em uma liga mais competitiva, como a do Brasil.

Navas teve passagem marcante de cinco temporadas pelo Real Madrid, onde atuou por cinco temporadas e conquistou três Liga dos Campeões. Depois, se transferiu para o PSG e, após quatro temporadas, foi emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra.