Carlo Leiria comanda o Botafogo nas primeiras partidas do Campeonato CariocaVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/01/2025 20:11

derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, na tarde deste sábado, no Lorivaldão, mesmo com dois homens a mais no fim do jogo. Na opinião do treinador, faltou efetividade ao Glorioso para voltar da Região dos Lagos com um resultado melhor. Rio - Técnico da equipe alternativa do Botafogo que disputa o Campeonato Carioca, Carlos Leiria analisou o desempenho do time na, no Lorivaldão, mesmo com dois homens a mais no fim do jogo. Na opinião do treinador, faltou efetividade ao Glorioso para voltar da Região dos Lagos com um resultado melhor.

"Foi o nosso primeiro jogo fora de casa, fora do ambiente que nós estamos acostumados. Sabemos as dificuldades que seriam impostas pelo perfil do gramado que queríamos encontrar. Tivemos boas chances, boas possibilidades, e infelizmente não fomos efetivos no momento de definir a partida, até mesmo de talvez sair à frente do placar", disse Leiria.

"Sofremos um pouco com algumas desatenções, e essas desatenções hoje nos custaram resultado, duas desatenções em jogadas de bola parada", completou.

Apesar do resultado ruim, o treinador acredita que o final de jogo "maluco" pode servir de aprendizado para os garotos do Botafogo na sequência da carreira.

"Talvez tenha sido um grande aprendizado para alguns, principalmente os mais jovens. Lidar com situações de jogadores diferentes e de um bom nível. Por exemplo, muitos confrontos com o Elias. Isso dá mais maturidade para os nossos próximos jogos. A gente sai, sim, mais experiente e espero que agora a gente consiga preparar bem o próximo jogo. Não só essas questões de criar, de construir, que sofremos um pouco ao longo dos jogos", finalizou.

Com a derrota, o Botafogo fica na quinta posição do Campeonato Carioca, com três pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por outras equipes na rodada. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Estádio Nilton Santos.