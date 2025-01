Wendel - Divulgação / Zenit

Rio - O Botafogo encaminhou a contratação do volante Wendel, do Zenit. O clube russo aceitou a oferta do Glorioso e restam apenas detalhes burocráticos para concluir o negócio.

Apesar do acerto, Wendel só chegará ao Botafogo em junho, quando começa o Mundial de Clubes. Essa foi a condição imposta pelos Zenit para liberar o jogador, já que o clube ainda disputa títulos na Rússia. A informação foi dada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo DIA.

Entre Wendel e Botafogo, a parte salarial já estava acertada desde a última semana. O brasileiro acredita que uma transferência para o time carioca pode fazê-lo entrar no radar da seleção brasileira, como aconteceu com Igor Jesus e Luiz Henrique.

Revelado pelo Fluminense, Wendel está no futebol russo desde 2021, quando foi contratado junto ao Sporting. Na atual temporada, marcou dois gols e 11 assistências em 19 jogos.