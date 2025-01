David Ricardo, alvo do Botafogo, comemorando gol pelo Ceará - Gabriel Silva / Ceará SC

Publicado 18/01/2025 15:05

Rio - O Botafogo encaminhou a contratação do zagueiro David Ricardo, do Ceará. O clube carioca pagará R$ 12 milhões ao Vozão para ter o jogador, que assinará por quatro temporadas.

Ainda restam alguns detalhes a serem concluídos, como a forma de parcelamento do pagamento. Porém, David já não joga mais pelo Ceará. Ele foi retirado da lista de relacionados para a estreia do Vozão no Campeonato Cearense, neste sábado (18), contra o Tirol.

David Ricardo subiu aos profissionais do Ceará em 2022 e conseguiu se consolidar na equipe nordestina. Em 2024, foram 46 partidas, com três gols e duas assistências.

David chega para suprir a saída de Adryelson, que era reserva imediato do Botafogo no ano passado e voltou de empréstimo para a Europa.