Patrick de Paula teve a chance de empatar a partida pro Fogão em cobrança de falta e desperdiçou - Arthur Barreto/ BFR

Patrick de Paula teve a chance de empatar a partida pro Fogão em cobrança de falta e desperdiçouArthur Barreto/ BFR

Publicado 18/01/2025 18:49

Rio - O Botafogo sofreu sua segunda derrota no Campeonato Carioca na tarde deste sábado (18), diante do Sampaio Corrêa, no Estádio Lourival Gomes, o Lourivaldão, em Saquarema. Ainda jogando com um time alternativo, o Glorioso acabou perdendo por 2 a 1 para o time da Região dos Lagos, que teve dois jogadores expulsos e terminou a partida com o zagueiro Marreta como goleiro. Rafael Pernão e Guilherme marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Serafim diminuiu para o time de General Severiano.

Com a derrota, o Botafogo fica na quinta posição do Campeonato Carioca, com três pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por outras equipes na rodada. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Estádio Nilton Santos.

Apesar do forte calor na Região dos Lagos, as duas equipes conseguiram protagonizar um primeiro tempo bastante corrido e com chances claras para ambos os lados. O Botafogo começou melhor e teve duas chances com o jovem Yarlen, que parou nas grandes defesas do goleiro Zé Carlos na primeira tentativa e na segunda chegou a marcar de cabeça, mas o árbitro assinalou falta do atacante.

A partir da metade do primeiro tempo, o Sampaio Corrêa começou a se arriscar mais e acabou premiado com o gol. Principal nome da equipe no primeiro tempo, Max deu um drible desconcertante em Rafael Lobato e serviu Rafael Pernão na área, que empurrou com tranquilidade para abrir o placar.

Após sair atrás, o Botafogo teve a chance de empatar em boa jogada de Vitinho Vaz, que entrou no ataque driblando e arriscou de fora da área, mas Zé Carlos apareceu novamente para fazer boa defesa. Logo depois, os donos da casa ainda tiveram chance de ampliar com Octávio e bolas paradas, mas não conseguiram aproveitar e foram para o vestiário em vantagem mínima.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo conseguiu assustar logo de cara e quase empatou no primeiro minuto em cabeçada de Kawan, mas Zé Carlos voou mais uma vez para segurar a vantagem. Depois, o Glorioso teve dificuldades para jogar e não conseguiu mais ameaçar o Sampaio Corrêa, que ocupava mais o campo de ataque, mas também não empolgava.

Aos 28 minutos, o time da Região dos Lagos chegou ao segundo gol através da bola parada. Após cobrança de escanteio, Guilherme se antecipou à zaga alvinegra no primeiro pau para marcar o segundo gol da partida.

No fim, o Botafogo ainda ficou com um homem a mais após o VAR recomendar expulsão e o árbitro expulsar Ryan pelo lado do Sampaio Corrêa. Em seguida, a bola sobrou em cobrança de escanteio para Serafim, que diminuiu o placar de cabeça.

Nos acréscimos, o Botafogo passou a pressionar e Vitinho Vaz ainda conseguiu acertar a trave em chute de fora da área. A animação dos garotos do Botafogo ficou ainda maior após o goleiro Zé Carlos ser expulso por falta em Yarlen. Com o zagueiro Marreta no gol, Patrick de Paula cobrou na barreira e não conseguiu aproveitar a última chance de empatar, confirmando a derrota do Glorioso.

SAMPAIO CORRÊA X BOTAFOGO

Local: Lourivaldão

Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Júlio César Souza Gaudêncio

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos, Lucas Carvalho (Pablo), Lucas Marreta, Eduardo Thuram e Guilherme, Rodrigo Dantas, Alexandre Souza (Gabriel Agu) e Rafael Pernão (Luan); Max, Elias (Elias) e Octávio (Vinícius Kanu). Técnico: Alfredo Sampaio.

BOTAFOGO: Raul, Newton, Kawan (Kauan Lindes), Serafim e Rafael Lobato (Lucyo); Kauê Rodrigues (Kauê Leonardo), Patrick de Paula e Vitinho Vaz; Yarlen, Matheus Nascimento (Adamo) e Kayke Queiroz (Bernardo Valim). Técnico: Carlos Leiria.

Gol: SCO: Rafael Pernão (35'/1ºT) e Guilherme (28'/2ºT); BOT: Serafim

Cartões amarelos: SCO: Eduardo Thuram, Elias e Lucas Marreta; BOT: Rafael Lobato, Patrick de Paula e Serafim

Cartão vermelho: SCO: Ryan e Zé Carlos