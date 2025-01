Tammy parisoto é modelo e digital influencer - Reprodução / Instagram @tammyparisoto

Tammy parisoto é modelo e digital influencerReprodução / Instagram @tammyparisoto

Publicado 18/01/2025 16:34

Alvo de críticas por torcedores, a mulher do atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, se manifestou nas redes sociais. Tammy Parisoto publicou um vídeo na noite de sexta-feira (17) desabafando sobre acusações de que interfere nas decisões de trabalho do jogador.

"Parem de mandar mensagem falando sobre a vida do Luiz Henrique falando para onde vai, para onde não vai, que estou tirando, que não estou tirando. Luiz Henrique tem as próprias decisões e eu apoio as suas decisões. Não eu sou que coloco ou tiro o Luiz Henrique", disse.

Luiz Henrique ainda não decidiu onde vai jogar em 2025. O ex-camisa 7 do Botafogo tem pré-contrato com o Lyon, da França, além de proposta da Fiorentina, da Itália, e de dois clubes da Inglaterra, mas seu destino provável deverá ser o Zenit, da Rússia , que fez uma oferta de 35 milhões de euros (cerca de 220 milhões de reais) pelo jogador.

"Por trás de tudo que acontece, tem coisas contratuais que muitos de vocês sabem. Vamos pensar no que vocês mandam ou não mandam, porque vocês não sabem os bastidores. Mais uma vez, eu não opino em nada na vida do trabalho dele. Só para deixar claro para vocês, não me mandem mais mensagens", afirmou.

Eleito craque do Campeonato Brasileiro e Rei da América, depois de ser o melhor jogador da final da Libertadores, o jovem atacante teve seu preço valorizado no mercado. Com isso, John Textor tem o desejo de vender o atleta por uma quantia alta e equivalente.