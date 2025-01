Neymar fez declaração durante o podcast de Romário, 'De cara com o cara' - Reprodução de vídeo

Neymar fez declaração durante o podcast de Romário, 'De cara com o cara'Reprodução de vídeo

Publicado 18/01/2025 14:29

Um dos grandes destaques da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002, Rivaldo não recebeu bem as declarações de Neymar, que escolheu entrar no seu lugar na equipe pentacampeã. O ex-jogador publicou um texto neste sábado (18), nas redes sociais, onde ponderou que ninguém o tiraria do time.

"Ouvi o Neymar dizer que no auge dele poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2022 (...) Com todo respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge, conseguiria tirar minha posição", disse.



Durante o podcast 'De cara com o cara', apresentado por Romário, o astro do Al-Hilal foi questionado pelo Baixinho no lugar de quem ele jogaria em cada seleção campeã do mundo. Em 1970, respondeu Tostão. Em 94, disse que entraria no lugar de Dunga. Em 2002, teve a opção de substituir Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo, e escolheu o então camisa 10.

"Auge por auge? Acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo", afirmou Neymar.

Veja a resposta completa de Rivaldo:

"Ouvi o Neymar dizer que no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo", afirmou Rivaldo.

Neymar responde Rivaldo



Neymar não ficou calado e respondeu Rivaldo na publicação. O craque do Al-Hilal ressaltou que tinha sido questionado durante uma entrevista e fez uma escolha. Além disso, o atual camisa 10 da seleção brasileira reiterou que dedicação e foco não foi algo exclusivo de Rivaldo e, sim, de "todos os jogadores que disputaram a Copa" com a amarelinha.

"Calma meu amigo... todos os jogadores brasileiros que disputaram copa, se dedicaram e focaram 100% ... uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não e faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é pro futebol brasileiro... foi apenas uma escolha entrar os 3 e você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho né", disse o camisa 10 do Al-Hilal.

Rivaldo, com 75 partidas e 35 gols pela Seleção, conquistou a Copa das Confederações de 1997, a Copa América de 1999 e foi peça-chave no título mundial de 2002. Onde marcou cinco gols, encerrando o torneio como vice-artilheiro do torneio, atrás apenas de Ronaldo.



Neymar, por sua vez, já soma 128 jogos e 79 gols pela Seleção, tornando-se o maior artilheiro da história, segundo a Fifa. Entre seus feitos estão a Copa das Confederações de 2013 e o primeiro ouro olímpico do Brasil no futebol, em 2016.