Publicado 19/01/2025 10:33 | Atualizado 19/01/2025 10:33

Rio - Omar Mugharbel, CEO da Liga Saudita, garantiu que a contratação de Vini Jr é uma "questão de tempo". O brasileiro é alvo antigo do futebol da Arábia Saudita, que deverá voltar à carga por ele em junho. Por isso, seu futuro no Real Madrid foi definido como uma "incógnita" pelo jornal espanhol 'Marca'.

"Vinicius? Não temos sonho. É questão de tempo e negociação", disse Mugharbel em entrevista ao 'Marca'.



Com contrato até junho de 2027, o atacante deverá receber uma proposta de renovação do clube merengue no final da temporada europeia. Ainda segundo o veículo, o Real está "tranquilo" e usa a alta cláusula de rescisão, de 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,4 bilhões), como uma forma de proteção contra os sauditas.

A ideia do Fundo Público de Investimento do governo saudita (PIF) é ter Vini Jr para jogar no Al-Hilal, de Neymar e Jorge Jesus. Além disso, há o desejo dele ser embaixador da Copa do Mundo de 2034 e do país.