Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon / Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/01/2025 09:55

Rio - Mário Bittencourt descartou a possibilidade do Fluminense buscar uma reposição para Ganso, q ue foi diagnosticado com uma pequena miocardite . O presidente tricolor também revelou que o camisa 10 ficou "assustado" com o problema.

"Nesse momento não. Há a grande possibilidade de que em um mês ele esteja apto a jogar futebol novamente. Se os exames mantiverem a inflamação e arritmia, o médico já avisou que precisaríamos esperar mais um mês. Aí sim, a partir desse tempo, teríamos que avaliar. Não estamos pensando nisso agora, honestamente. Estamos preocupados em cuidar dele", disse Mário em entrevista ao 'Premiere'.

"Lógico (que ficou assustado). Nós também ficamos. Não somos médicos, mas depois que a gente senta com o médico e o médico explica... É uma questão da preservação da vida dos atletas. Mas já tivemos outros casos de outros atletas em outros clubes. Óbvio que ele ficou assustado e preocupado. Mas, depois de explicação e diagnóstico, ele saiu com a tranquilidade que passamos para ele. Primeiro é cuidar da saúde, da vida, e depois retornar aos campos", declarou.



Como parte do tratamento, o meia ficará de fora das atividades físicas. Ele voltará a ser examinado novamente em quatro semanas e poderá retornar, caso o diagnóstico não persista.

A miocardite é uma inflamação no músculo do coração. O mais provável é que o problema seja em decorrência de uma "gripe muito forte que o atleta teve em novembro", conforme divulgado pelo clube carioca.

Renovação era pauta antes do problema

Com contrato somente até o fim deste ano, a extensão do vínculo de Ganso foi um dos assuntos na coletiva de Mário Bittencourt na última sexta-feira (17). Após o meia recusar a primeira proposta, o mandatário revelou que tinha uma conversa marcada na próxima semana com ele e seus representantes para resolver as tratativas. Porém, ela terá que ser adiada.

"Nós fomos pegos de surpresa. Eu dei uma coletiva ontem e falei que tinha uma reunião com os representantes para a próxima semana para falar da renovação do contrato, que estamos propondo a extensão. Falei isso, mas tive que me reunir com os empresários de surpresa para cuidar da saúde dele. Isso vai se solucionar em um curto espaço de tempo. Ele está bem. Está tranquilo. O Ganso é equilibrado e tranquilo", concluiu.