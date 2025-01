Ganso em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 18/01/2025 13:30 | Atualizado 18/01/2025 13:47

Rio - O Fluminense não contará com Paulo Henrique Ganso no início do Carioca. O camisa 10 foi diagnosticado com uma pequena miocardite durante exames de pré-temporada e ficará afastado das atividades físicas, como parte do tratamento. O jogador ficará sob cuidados do departamento médico e voltará a ser examinado em quatro semanas.

A miocardite é uma inflamação no músculo do coração. Em nota, o Fluminense informou que o problema foi adquirido recentemente, pois não havia sido detectado nos exames realizados anteriormente nos seis anos em que o jogador está no clube. O mais provável é que seja em decorrência de uma "gripe muito forte que o atleta teve em novembro".

Ganso, de 35 anos, foi contratado pelo Fluminense em 2019. O camisa 10 negocia renovação contratual e deseja uma equiparação salarial com os principais nomes do elenco para ampliar o vínculo. Desde 2022, o meia se tornou peça-chave na equipe. Ao todo, soma 267 jogos, 26 gols e 34 assistências, além de conquistar o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).

Veja a nota oficial do Fluminense:

"O Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite (inflamação do músculo do coração), durante os exames de pré-temporada da equipe. Sem qualquer sintoma, o atleta ficará afastado das atividades físicas, como parte do tratamento, estará sob os cuidados do departamento médico do clube e voltará a ser examinado em quatro semanas. Caso não seja mais detectada a condição clínica, poderá voltar normalmente aos treinos. A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames realizados no período de seis anos em que está no Fluminense. O mais provável é que seja em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro."