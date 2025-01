Paulo Henrique Ganso em treino - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/01/2025 17:00

Rio - Apesar de Paulo Henrique Ganso ter recusado uma proposta de renovação de contrato, o Fluminense segue otimista em relação a ampliação do seu vínculo com o clube carioca, que se encerra no fim do ano. O Tricolor entende que a boa relação com os agentes do camisa 10 e a idolatria do apoiador no clube carioca vão pesar na escolha.

"É nosso jogador até dezembro de 2025, e é nossa intenção estender dentro do que entendemos ser um valor de mercado justo. Acho que vamos chegar num consenso, torço muito para isso. Da outra vez também foi assim: fizemos uma proposta, ele contrapropôs, resolvemos sentando frente a frente. É um querido nosso, um grande jogador e uma grande pessoa", afirmou em entrevista coletiva o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

Paulo Henrique Ganso chegou ao Fluminense como o grande reforço da temporada de 2019. Após passar dois anos no banco de reservas, o camisa 10 renasceu em 2022. A consagração veio no ano seguinte com o título da Libertadores. Em 2024, uma temporada complicada para o clube carioca, o apoiador foi um dos destaques da equipe.

"O Ganso é um jogador extremamente valorizado por nós. Em 2022, fizemos um contrato de três anos com ele, com uma excelente valorização salarial. Tenho uma relação excelente com ele e com o estafe, e ele com o clube, inclusive familiar. É um ídolo da torcida. Fizemos uma proposta de extensão do contrato até o fim de 2026, com valorização salarial. No primeiro momento, ele não se interessou pelo movimento que fizemos, mas temos uma conversa marcada para a próxima semana, para que possamos chegar em um denominador comum", contou o mandatário tricolor.