Disputa pelo alto em Volta Redonda x FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 17/01/2025 08:00 | Atualizado 17/01/2025 08:03

Rio - O desempenho ofensivo do Fluminense no início da temporada de 2025 voltou a ligar um alerta. Dono de um dos três piores ataques do Brasileirão do ano passado, o Tricolor passou em branco nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca. Ainda sem os principais jogadores, a equipe comandada pelo auxiliar permanente Marcão foi a campo com alguns reforços e reservas, além de jovens da base.

O Fluminense empatou sem gols com o Sampaio Corrêa na estreia e foi derrotado pelo Volta Redonda por 1 a 0, pela segunda rodada. Nas duas partidas, o Tricolor somou 15 finalizações, sendo nove defendidas pelos goleiros. Já as chances claras aconteceram mesmo na primeira partida, quando o time comandado por Marcão faltou com pontaria na frente do goleiro e teve duas oportunidades claras de gols.

Nos primeiros jogos do ano, o destaque foi o jovem Riquelme Felipe. O meia, de 17 anos, é um dos grandes nomes da "Esquadrilha 07", apelido da geração 2007, que conquistou os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil sub-17 no ano passado. O jogador deu cinco passes decisivos e tem média de 2,5 por jogo, mas ainda não teve uma assistência contabilizada por conta da falta de pontaria do ataque.

Em penúltimo lugar no Carioca com apenas um ponto e ainda sem balançar as redes, o Fluminense volta a campo neste sábado (18), às 19h (de Brasília), diante do líder Maricá, sensação neste início de Carioca, em Moça Bonita, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O Tricolor joga pressionado pela vitória para iniciar uma reação na competição.