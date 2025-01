Terans participou da pré-temporada do Fluminense, mas está de saída - Lucas Merçon / Fluminense FC

Terans participou da pré-temporada do Fluminense, mas está de saídaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 17/01/2025 14:57

Rio - Terans está de saída do Fluminense. O presidente tricolor Mário Bittencourt confirmou nesta sexta-feira (17) que o jogador será emprestado por um ano, com opção de compra fixada, para o Peñarol, do Uruguai. O clube uruguaio vai pagar o salário integral do atleta, que já se despediu dos companheiros, funcionários e amigos.

O Fluminense contratou Terans por R$ 14 milhões junto ao Pachuca, do México, no início de 2024. No futebol brasileiro, o uruguaio ganhou destaque no Athletico-PR, mas não chegou nem perto desse nível com a camisa tricolor. Ao todo, disputou 17 jogos, fez um gol e uma assistência. Ele não jogou com Mano Menezes.

Terans se apresentou para a pré-temporada junto com o segundo grupo do Fluminense, que não disputará as primeiras rodadas do Carioca, no último dia 8. Já o primeiro grupo se apresentou no dia 2 e empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, domingo (12), na estreia no estadual, e foi derrotado pelo Volta Redonda por 1 a 0, pela segunda rodada.