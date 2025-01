Marcão comanda treino do time alternativo do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 18/01/2025 08:30 | Atualizado 18/01/2025 08:43

Rio - O Fluminense busca a primeira vitória na temporada. Após empatar na estreia com o Sampaio Corrêa e perder para o Volta Redonda pela segunda rodada, o Tricolor encara o líder Maricá, sensação neste início de Carioca, neste sábado (18), às 19h (de Brasília), em Moça Bonita, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O time comandado pelo auxiliar Marcão deve ter o reforço de Kauã Elias, novo camisa 9.

Na estreia diante do Sampaio Corrêa, o Fluminense contou apenas com três nomes do time principal: Vitor Eudes, Manoel e Paulo Baya, recém contratado. Já na derrota para o Volta Redonda, Guga, Ignácio, Freytes e Nonato se juntaram aos três. Manoel, suspenso pela expulsão contra o Voltaço, é desfalque contra o Maricá. A novidade da vez é o atacante Kauã Elias, que herdou a camisa 9 de John Kennedy.

O retorno de Kauã Elias também é uma tentativa de resolver o problema ofensivo. Nos dois jogos do ano, o Fluminense não marcou gols . O Tricolor, aliás, somou 15 finalizações nas duas partidas e sofreu muito mais, além de levar pouco perigo. As chances claras aconteceram somente contra o Sampaio Corrêa. O meia-atacante Riquelme foi o destaque, com cinco tentativas.

O desafio para conquistar a primeira vitória não será fácil. O Fluminense terá pela frente o Maricá, único 100% no Carioca, que venceu o Botafogo — também com time alternativo — e o Boavista. O Tsunami, comandado pelo ex-jogador Reinaldo, não perde há cinco meses. Neste caminho, conquistou os títulos da Série A2 do estadual, além da Copa Rio, que garantiu vaga na Série D do Brasileirão deste ano.