Marcão comandará o Fluminense nos primeiros jogos da temporada - Lucas Merçon / Fluminense FC

Marcão comandará o Fluminense nos primeiros jogos da temporadaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 18/01/2025 11:00 | Atualizado 18/01/2025 11:01

Rio - O Fluminense terá pela frente mais um jogo inédito em sua história. Pelo 14º ano consecutivo, o Tricolor enfrenta um adversário pela primeira vez. Em busca de reabilitação no Carioca, o time comandado pelo auxiliar Marcão enfrenta o Maricá, neste sábado (18), às 19h (de Brasília), em Moça Bonita, pela 3ª rodada da Taça Guanabara.

A última temporada em que o Tricolor não enfrentou um adversário inédito foi em 2011. Neste período, foram 31 jogos, 20 vitórias, oito empates e três derrotas, com 73,11% de aproveitamento. O Fluminense marcou 56 gols e sofreu 23. No ano passado, o confronto inédito foi a vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, também pelo Carioca.

O Maricá é o caçula do Carioca de 2025. O Tsunami é a sensação do início da competição e é o único com 100% de aproveitamento com duas vitórias em dois jogos. Atual campeão da Série A2 e Copa Rio, o time da região metropolitana é comandado pelo ex-jogador Reinaldo e venceu o Botafogo e Boavista, e não perde há cinco meses.

Além do Maricá, o Fluminense terá mais três adversários inéditos em 2025. No Mundial de Clubes, o Tricolor enfrentará o Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Já no Brasileirão, encara o Mirassol, que conseguiu o acesso para a primeira divisão do Brasileirão pela primeira vez na história.