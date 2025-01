Nonato foi o capitão do Fluminense no empate em 1 a 1 com o Maricá - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/01/2025 11:41 | Atualizado 19/01/2025 11:43

Rio - O Fluminense ainda não venceu no Campeonato Carioca, mas Nonato vê o início no estadual como "um processo". O volante, que foi o capitão do Tricolor no empate em 1 a 1 com o Maricá no último sábado (18) , também apontou a dificuldade do time em jogar em gramados em condições não ideais.

"Nossa pré-temporada foi dividida em duas etapas. Primeiro com a galera mais nova e, aos poucos, incluindo os jogadores mais velhos. É um processo, né? Não tinha nada garantido que ia ser algo linear. A gente sabia que ia ter dificuldades, ainda mais que a gente jogou em campos que não favoreciam quem queria ficar com a bola. Não é uma desculpa, mas fica nítido pra quem assistiu ao jogo", disse Nonato na zona mista após o jogo.





"Queríamos a vitória, a gente estava jogando em casa, mas, a partir da semana que vem, acredito que devem voltar mais jogadores. O processo vai continuar dessa programação que eles criaram pra dar seguimento ao Campeonato Carioca", finalizou. Assim como Marcão , Nonato indicou que mais jogadores do elenco principal deverão estar à disposição na próxima rodada. Para o duelo com o Maricá, Canobbio e Kauã Elias foram as novidades."Queríamos a vitória, a gente estava jogando em casa, mas, a partir da semana que vem, acredito que devem voltar mais jogadores. O processo vai continuar dessa programação que eles criaram pra dar seguimento ao Campeonato Carioca", finalizou.

Com o empate, o Fluminense soma três jogos sem vencer no ano e ocupa a 10ª posição do Campeonato Carioca, com apenas dois ponto conquistado nas três primeiras rodadas. O Tricolor volta a campo na quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro.