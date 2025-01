Marcão durante entrevista coletiva - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 18/01/2025 22:19

empate em 1 a 1 contra o Maricá, na noite deste sábado (18), em Moça Bonita, o treinador admitiu incômodo com a sequência ruim, mas ressaltou que tudo faz parte do planejamento do clube para o início da temporada e disse acreditar que os titulares retornarão na próxima rodada. Rio - Técnico do Fluminense nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, Marcão lamentou que o time ainda não tenha conseguido vencer em 2024. Após o, em Moça Bonita, o treinador admitiu incômodo com a sequência ruim, mas ressaltou que tudo faz parte do planejamento do clube para o início da temporada e disse acreditar que os titulares retornarão na próxima rodada.

"Em termos de resultados, é ruim. Fluminense tem que brigar lá em cima sempre. Faz parte dos planos. Tivemos que usar os meninos no início, os atletas que chegaram mais tarde acredito que vão estar prontos na próxima rodada. Faz parte do processo e do planejamento. Lógico que queríamos ter vencido, dar uma tranquilidade maior, mas vamos seguir o plano", disse Marcão.

O técnico do time alternativo do Flu também explicou a saída de Canobbio, que vinha fazendo bom jogo em sua estreia pelo Tricolor. O ideia era que ele jogasse poucos minutos nessa primeira partida.

"Canobbio é um grande jogador, contribuiu bastante no tempo que ele pode estar em campo. Num momento ele sentiu a perna pesar. Temos que respeitar o processo. Óbvio que queríamos usá-lo o tempo todo, mas temos que respeitar (os médicos). Decidimos tirar para prepará-lo melhor", completou.

Sobre as vaias para Paulo Baya, atacante que chegou contratado junto ao Goiás, Marcão revelou que teve uma conversa com o jogador no vestiário.

"É um menino que taticamente vai nos ajudar. Ele fez um ótimo trabalho no Goiás e temos certeza que vai contribuir. Ainda não teve oportunidade de treinar mais com a equipe que retornou agora, mas temos toda credibilidade para ele e certeza que vai ajudar. Falei com ele no vestiário: "Paulo, Fluminense é assim mesmo, quando não ganha a gente é cobrado, acostuma com isso. Mas quando fizer boa partida e o teu gol pode ter certeza que a torcida vai reconhecer o seu trabalho"", finalizou.

Com o empate, o Fluminense soma três jogos sem vencer no ano e ocupa a 10ª posição do Campeonato Carioca, com apenas dois ponto conquistado nas três primeiras rodadas. O Tricolor volta a campo na quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro.