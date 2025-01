Fluminense e Maricá se enfrentaram em Moça Bonita - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Fluminense e Maricá se enfrentaram em Moça BonitaLUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 18/01/2025 21:08

Rio - O Fluminense segue sem saber o que é vencer em 2025. Na noite deste sábado (18), o Tricolor buscou o empate em 1 a 1 no último lance contra o Maricá, líder do Carioca, em Moça Bonita, mas não foi o suficiente para sair com os três pontos. Denílson abriu o placar para o time do técnico Reinaldo, enquanto Kauã Elias, de pênalti, empatou no último lance.

Com o empate, o Fluminense soma três jogos sem vencer no ano e ocupa a 10ª posição do Campeonato Carioca, com apenas dois ponto conquistado nas três primeiras rodadas. O Tricolor volta a campo na quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro. Já o Maricá segue na liderança, com sete pontos.

fotogaleria O primeiro tempo foi de pouquíssimas emoções e com atuações sonolentas das duas equipes, que não tiveram dificuldades com o gramado ruim de Moça Bonita. Pelo lado do Fluminense, o estreante Canobbio foi o que mais tentou, mas sem sem conseguir assustar o gol do Maricá. O Tricolor terminou a primeira etapa sem nenhuma grande chance para marcar.

Do outro lado, o Maricá conseguiu levar mais perigo, apesar de ter ficado longe de ser brilhante. A melhor chance do time que é líder do Carioca veio em chute de Denilson na entrada da área, defendido por Vitor Eudes. Sem empolgarem, os times desceram para o vestiário com o 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, o jogo ganhou outra cara, e o Fluminense foi quem voltou melhor. As primeiras grandes chances do Tricolor de abrir o placar vieram dos pés de Nonato. Na primeira, o volante recebeu a bola limpa na área após Rafael Monteiro fazer boa parceria com Canobbio pelo lado esquerdo e rolar para trás, mas a finalização acabou indo para fora. Depois, o camisa 16 obrigou o goleiro Dida a fazer boa defesa em chute de fora da área.

Com a saída de Canobbio, que foi o homem mais produtivo no ataque, o Fluminense viu seu ritmo cair e deu espaços para o Maricá, que soube aproveitar. Aos 27 minutos, Denílson arrancou do campo de defesa em velocidade, passou com facilidade pela marcação de Freytes e bateu na saída de Vitor Eudes para abrir o placar em Bangu.

Após sair atrás no placar, o Flu até tentou buscar o resultado em chute de Esquerdinha, defendido por Dida, e em cabeçada de Luan Brito, por cima do gol, mas não assustou muito. No último lance, o árbitro assinalou pênalti de João Victor em Riquelme. Na cobrança, Kauã Elias bateu para marcar o primeiro gol do Fluminense na temporada e empatar a partida.

FLUMINENSE 0 X 1 MARICÁ

Local: Estádio Moça Bonita

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Juan Motta Cidri

FLUMINENSE: Vitor Eudes, Victor Hugo, Ignácio, Freytes e Rafael Monteiro (Esquerdinha); Wallace Davi (Marlon), Nonato e Isaque; Paulo Baya (Luan Brito), Kauã Elias e Canobbio (Riquelme Felipe). Técnico: Marcão.

MARICÁ: Dida, Magno, Mizael Monteiro, Sandro (Felipe Carvalho) e João Victor; Vinícius Matheus, Bezerro e Gutemberg (Bruninho); Denílson, Jefferson (Matías Roskopf) e Hugo Borges (Walter). Técnico: Reinaldo.

Cartões amarelos: FLU: Ignácio, Rafael Monteiro e Canobbio; MAR: Bezerro e Gutemberg

Gol: MAR: Denílson (27'/2ºT); FLU: Kauã Elias (52'/2ºT)