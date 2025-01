Kauã Elias marcou o gol do Fluminense contra o Maricá - Lucas Merçon/FFC

Publicado 18/01/2025 21:34

Rio - Autor do gol de pênalti no último lance que, na noite deste sábado (18), em Moça Bonita, Kauã Elias valorizou o ponto buscado pela equipe no empate em 1 a 1. Mesmo assim, o atacante ressaltou que a equipe precisa se esforçar para buscar a primeira vitória no ano.“Claro que existe a preocupação de não conseguir vencer, mas é melhor sair com um ponto do que sem nenhum. O gramado dificulta muito as coisas, mas conseguimos reverter o resultado. Vamos continuar trabalhando para sair com uma vitória nos próximos jogos”, disse Kauã.O jovem também falou sobre ter marcado pela primeira vez com a camisa 9, número que assumiu para a temporada 2025.“Primeiro gol com a 9, logo na primeira partida. Agradeço demais essa oportunidade, mas não estamos satisfeitos. Temos que ir em busca dessa primeira vitória”, completou.