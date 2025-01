Kayky Almeida integrará, inicialmente, o time sub-20 do Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 19/01/2025 13:56 | Atualizado 19/01/2025 13:57

Rio - O Fluminense acertou o retorno do zagueiro Kayky Almeida, que está no Watford, da Inglaterra. O jogador havia sido vendido para o clube inglês em agosto de 2024 , mas não se adaptou ao país.

O negócio será sem custos para o Tricolor, que ficará com 50% dos direitos econômicos do defensor, segundo o jornalista Victor Lessa. A volta para o Rio de Janeiro era bem vista pelo staff de Kayky para retornar sua carreira.

Inicialmente, ele integrará o time sub-20 do Flu. Porém, caso tenha bom desempenho, uma promoção para a equipe profissional poderá acontecer. Ele, inclusive, nunca recebeu uma chance no time de cima, apesar de já ter treinado com o elenco principal. O jovem, de 19 anos, também chegou a ser relacionado em alguns jogos, mas não entrou em campo.

Kayky Almeida chegou ao Fluminense quando tinha nove anos e pensou em desistir do futebol após completar 12, quando perdeu a mãe. Na base tricolor, ficou conhecido por ser precoce nas categorias e ganhou fama de zagueiro artilheiro, além de se destacar com a sua mobilidade.