Flamengo realizou suas atividades na sala de aquecimento do CastelãoPaula Reis / Flamengo

Rio - O Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu neste domingo (19), às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Carioca, sem treinar. Isso porque, devido às fortes chuvas em São Luís, no Maranhão, local da partida, o treinamento do último sábado (18) foi cancelado.

A sessão seria a única antes do jogo. Com o veto, que aconteceu pela Secretaria de Esportes de São Luís, o Rubro-Negro realizou suas atividades apenas na sala de aquecimento do estádio Castelão.

Com apenas um ponto somado em duas partidas, o Flamengo ainda busca sua primeira vitória no estadual. O clube carioca atualmente ocupa a décima posição na tabela de classificação e, dependendo do resultado contra a Laranja Mecânica da Baixada, pode cair para último, em caso de vitória do Bangu.