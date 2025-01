Léo Batista é um dos grandes ícones do jornalismo brasileiro - Reprodução

Publicado 17/01/2025 16:24 | Atualizado 17/01/2025 16:27

Rio - O jornalista Léo Batista, da TV Globo, está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, após receber o diagnóstico de um tumor no pâncreas. Segundo boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira (17), ele deu entrada no local no dia 6 de janeiro com desidratação e dor abdominal.

"O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 06 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde", diz o documento.

Léo Batista, de 92 anos, trabalha na TV Globo há mais de cinco décadas, sendo um dos funcionários mais antigos da emissora. Ícone do jornalismo esportivo, iniciou sua carreira no rádio, onde atuava tanto no noticiário esportivo quanto no geral. Depois, ficou conhecido como uma das vozes mais emblemáticas da TV brasileira, ganhando o apelido de "voz marcante".



Em mais de 70 anos de carreira, Léo Batista participou da cobertura de 13 edições de Copas do Mundo e Olimpíadas. Além disso, se tornou pioneiro na ancoragem de programas importantes da Globo, como "Jornal Hoje", "Globo Esporte" e "Esporte Espetacular", além de ter criado a icônica "zebra" ao exibir os gols do "Fantástico".

No ano passado, Léo Batista apareceu publicamente pela última vez, em outubro, durante o velório do amigo Cid Moreira. Na ocasião, ele não falou com a imprensa e ficou bastante emocionado.