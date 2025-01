Milton Leite - Reprodução

Publicado 17/01/2025 22:26

Milton Leite, que deixou a Globo no meio de 2024 , narrará o Campeonato Paulista 2025 pela plataforma "UOL Play". A estreia acontecerá na próxima segunda-feira (20), na partida entre Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo, às 20h.

"Eu transmito o Campeonato Paulista desde 1990 e voltar agora em um projeto bacana, e esse novo mercado, com a pulverização dos direitos, que facilita que muita gente trabalhe, é muito interessante. Estou feliz porque eu vou fazer o que gosto e já percebi que será com gente muito legal", disse Milton Leite, ao Uol.

O streaming do "Uol" vai transmitir sete dos oitos jogos de cada rodada da competição. Na estreia na plataforma, Milton estará ao lado dos jornalistas André Hernan e José Trajano nos comentários.

"Estou muito feliz por fazer parte de um projeto que se encaixa nesse meu novo momento de vida. Primeiro, porque são dois meses de competição que me permitem tocar, também, a minha vida pessoal. Ficar mais com a minha mulher, minhas filhas, minhas netas. E segundo, porque eu volto a fazer uma coisa que adoro e da qual estava sentindo falta, que é narrar", afirmou o narrador.

Ele se despediu do Grupo Globo no dia 10 de agosto de 2024, após narrar as provas do atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris. Milton, que chegou à empresa em abril de 2005, tomou a decisão de sair para descansar e passar mais tempo com a família.

Ao longo de quase 20 anos nos canais Globo, Milton Leite narrou Copas do Mundo, Olimpíadas, jogos do futebol brasileiro e do futebol internacional, além de outros eventos. Ele também apresentou os programas "SporTV Repórter", "Arena SporTV" e "O Grande Círculo".