Savinho em ação pelo Manchester City Ben Stansall/ AFP

Publicado 17/01/2025 19:02

O Real Madrid tem interesse no brasileiro Savinho, destaque do Manchester City e jogador da seleção brasileira. O clube merengue avalia a contratação e ainda não fez uma proposta formal pelo ponta de 21 anos. A informação é do jornalista André Hernan.



Savinho chegou ao clube em julho de 2024, por 40 milhões de euros (R$ 243 milhões). Em pouco tempo assumiu a titularidade na equipe de Pep Guardiola e conseguiu uma vaga na Seleção de Dorival Júnior. Seus empresários chegarão a Europa na próxima semana a fim de saber o planejamento do Manchester City para o atleta.

O atacante é cria do Atlético-MG e foi adquirido pelo Grupo City em junho de 2022, por cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões na época). Antes de se transferir para o clube inglês, o atacante passou por Troyes, da França, e Girona, da Espanha, que fazem parte do grupo.