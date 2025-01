Comemoração dos jogadores do Vasco - Reprodução/SporTV

Comemoração dos jogadores do Vasco

Publicado 17/01/2025 21:02

Em uma noite marcada por golaços, o Vasco superou o Flamengo-SP e avançou às quartas de final da Copinha 2025. O Cruz-Maltino venceu por 5 a 3 no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, nesta sexta-feira (17), pelas oitavas de final. Na próxima fase, a equipe carioca enfrentará o vencedor do confronto entre Ituano e Corinthians.

Como foi o jogo?

O Flamengo-SP aproveitou um vacilo da defesa do Vasco e abriu o placar em Osasco logo no segundo minuto de partida. Fran recuperou a bola no campo de ataque, avançou pelo lado direito e cruzou na medida para Tudisco abrir o placar.

A alegria dos paulistas, porém, durou pouco. Antes dos dez minutos, o Fla cometeu um pênalti. Zuccarello foi para a cobrança e mandou no ângulo direito do goleiro, que pulou para o outro canto.

Embalado pelo empate, o Vasco buscou a virada aos 19 minutos. Maxsuell recebeu a bola na intermediária, avançou e finalizou com estilo para colocar o Gigante da Colina em vantagem.



Logo no início da etapa complementar, os cariocas fizeram o terceiro gol. Após uma saída errada no tiro de meta do Flamengo-SP, Zuccarello foi acionado pelo lado direito e soltou a bomba de perna direita.

O Fla, entretanto, não desistiu e buscou o empate. Diogo Godke, aos 13 minutos, e Biriba, que contou com o desvio de Lyncon, do Vasco, aos 18, deixaram tudo igual no marcador.

Apesar do banho de água fria, o Cruz-Maltino mostrou resiliência e voltou a ficar em vantagem com um golaço. Aos 26 minutos, Zuccarello fez grande jogada pelo lado direito, invadiu a área e fez o cruzamento na medida para André, que finalizou de voleio para balançar as redes.

Nos acréscimos, o Vasco fechou a conta. O goleiro Kauã cometeu pênalti e foi expulso pelo segundo amarelo. Como o time já havia feito todas as substituições, o atacante Gigante foi para o gol. Na cobrança, Juninho mostrou tranquilidade e fez o quinto.