Daniel Fuzato é reforço do Vasco para a temporada - Reprodução/VascoTV

Publicado 17/01/2025 09:00 | Atualizado 17/01/2025 09:01

Rio - O Vasco empatou sem gols com o Bangu e segue sem vencer no Carioca, mas a partida serviu para mostrar que alguns jogadores poderão agregar ao time principal ao longo da temporada. Entre eles, o goleiro Daniel Fuzato. O jogador, de 27 anos, ganhou uma oportunidade de última hora e agradou.

Daniel Fuzato substituiu o jovem Pablo, que machucou o dedo no treno da última quarta-feira (15) e foi encaminhado ao hospital para descobrir a gravidade da lesão. Nos primeiros 90 minutos com a camisa do Vasco, o goleiro fez três defesas e foi importante para proteger a meta vascaína.

A atuação de Daniel Fuzato foi bem avaliada. O Vasco viu a necessidade de investir em um goleiro reserva de Léo Jardim, que atuou todos os jogos da última temporada. Na avaliação do Cruz-Maltino, o titular não deve ficar sobrecarregado em um ano que disputará quatro competições.

De volta ao Brasil depois de seis anos atuando no futebol europeu, Daniel Fuzato assinou contrato até dezembro de 2026. O goleiro estava no Eibar, da Espanha, e também já teve passagens por Roma, da Itália, Gil Vicente, de Portugal, além de UD Ibiza e Getafe, também espanhóis.