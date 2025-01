Puma Rodríguez em treino do Vasco - Reprodução / Instagram @vascodagama

Puma Rodríguez em treino do VascoReprodução / Instagram @vascodagama

Publicado 18/01/2025 18:00

Vasco segue promovendo o rodízio de atletas do elenco principal nas primeiras rodadas do Carioca e contará com cinco novos nomes para o jogo contra o Boavista. Mateus Carvalho, Hugo Moura, Sforza, Paulo Henrique e Puma Rodríguez foram relacionados para o duelo em Bacaxá. segue promovendo o rodízio de atletas do elenco principal nas primeiras rodadas do Carioca e contará com cinco novos nomes para o jogo contra o Boavista. Mateus Carvalho, Hugo Moura, Sforza, Paulo Henrique e Puma Rodríguez foram relacionados para o duelo em Bacaxá.

Antes desses cinco jogadores, outros nomes do elenco principal, como Daniel Fuzato, Souza, Jean David e Maxime Domínguez, além da dupla Jair e Paulinho, também receberam minutos em campo. No entanto, Jair e Paulinho não enfrentarão o Boavista. Apesar de terem participado normalmente dos treinos ao longo da semana, a comissão técnica já havia planejado poupá-los.

O Vasco visita o Boavista neste domingo (19), às 19h, em Bacaxá, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. No momento, o Vasco ocupa a 8ª posição do torneio com dois pontos, já o Boavista soma três pontos e está em 5º lugar.