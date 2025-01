Ramon Lima comanda o Vasco no início de Campeonato Carioca - Reprodução/VascoTV

Ramon Lima comanda o Vasco no início de Campeonato CariocaReprodução/VascoTV

Publicado 17/01/2025 01:11

Rio - Ramon Lima analisou o empate do Vasco como Bangu por 0 a 0 em São Januário , nesta quinta-feira (16), pelo Campeonato Carioca. O tema central da avalição foi o primeiro tempo, período em que o Cruz-Maltino mostrou pouca inspiração. Nesse sentido, o treinador admitiu que a atitude do time não foi boa e viu um exagero no "jogo por dentro". Ele também destacou que o comportamento foi diferente na segunda etapa

"Para o jogo de hoje, a gente sabia que seria uma história totalmente diferente (em comparação com a partida diante do Nova Iguaçu), que o Bangu iria vir negando espaço às costas. Iria dar um pouquinho entrelinhas e um jogo pelo lado. No primeiro tempo, a gente quis jogar com dois meias, mas o meio-campo ficou muito distante. E a gente tentou um jogo por dentro exagerado. Falei com eles isso no intervalo. Acho que a atitude não foi boa no primeiro tempo e exageremos no jogo por dentro", analisou Ramon.

"Acho que o jogo se passava pelo lado, pelo Bangu, que teve uma proposta que a gente esperava, muito fechada e protegendo o corredor central. Jogamos muito por dentro no primeiro tempo, e acho que o jogo não se passava por ali. O que faltou no primeiro tempo foi, quando a bola bater do lado, a gente ter mais movimento para as costas da defesa do Bangu. Ficou um jogo muito parado no meio-campo. A gente acabou se encaixando muito neles. No segundo tempo, conseguimos alterar algumas coisas, e o comportamento foi diferente", completou.

Na partida desta noite, jogadores do elenco principal ganharam oportunidade. O volante Souza atuou como zagueiro e permaneceu em campo durante os 90 minutos. Já no intervalo, Jair, Maxime Dominguez e Paulinho Paula entraram. Durante o segundo tempo, Jean David substituiu o jovem Bruno Lopes.

"Tive uma conversa com o Fábio (Carille) anteontem e decidimos dar mais minutagem a alguns jogadores. Foi o caso do Maxime, do Jean (David), do Jair, do Paulinho e do próprio Souza. Nós já tínhamos um planejamento para o Jair e o Paulinho de 45 minutos. O Max também, e o Jean um pouco menos. O Souza a gente iria sentir no jogo", disse o técnico.

O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo, às 19h, para enfrentar o Boavista no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Como jogadores experientes ganharam minutos diante do Bangu, surgiu a dúvida se outros serão relacionados para pegar o Verdão. Entretanto, de acordo com Ramon, isso ainda não está decidido.

"Para o próximo jogo ainda vai ser debatido. A gente vai resolver internamente. Ainda não tenho essa resposta para te dar", sintetizou o treinador.