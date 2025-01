Pablo Vegetti é esperança de gols do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pablo Vegetti é esperança de gols do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/01/2025 09:20 | Atualizado 16/01/2025 09:22

Rio - O Vasco busca um acordo para renovar o contrato do centroavante Pablo Vegetti e não medirá esforços para valorizá-lo. O jogador, de 36 anos, tem vínculo até o fim deste ano, com cláusula de renovação automática até 2026 caso ele dispute 60% dos jogos. Entretanto, a alta pedida salarial pode gerar um impasse na negociação, de acordo com o "ge".

O empresário de Vegetti se reuniu com o Vasco nesta semana. O clube apresentou uma proposta de salário fixo em R$ 800 mil, o que significaria um aumento significativo. O argentino, no entanto, pede um valor fixo acima de R$ 1 milhão, sem incluir os bônus. A diretoria vascaína vê a pedida inicial como fora da realidade, mas tenta chegar a um acordo e deseja valorizá-lo.

Recentemente, o Vasco abateu as dívidas com Vegetti. Apesar do desejo de renovar o contrato, o Cruz-Maltino entende que não pode dar um passo maior do que as pernas neste momento. No atual elenco, apenas Coutinho e Payet possuem vencimentos deste nível. As conversas em busca de valores mais justos para as duas partes seguem.

Contratado em 2023, Vegetti soma 33 gols e quatro assistências em 75 jogos pelo Vasco. No ano passado, foi o artilheiro vascaíno com 23 gols, sendo 12 no Brasileirão e 7 na Copa do Brasil, onde foi o artilheiro da competição, além de quatro no Carioca.