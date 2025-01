Rodrigo Castillo é destaque do - Divulgação / Gimnasia

Rodrigo Castillo é destaque do Divulgação / Gimnasia

Publicado 15/01/2025 18:21

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Vasco teria iniciado uma negociação com o Gimnasia, da Argentina, pela contratação do atacante Rodrigo Castillo, de 25 anos. A proposta teria sido de empréstimo. As informações são do jornalista argentino Uriel Lugt.

Apesar das tentativas do Vasco, o clube argentino teria afirmando que só negocia o jogador em definitivo. O Cruz-Maltino tem a concorrência do Mazatlán, clube do futebol mexicano, pela contratação do atacante.

O Gimnasia teria pedido algo em torno de 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 12,5 milhões) para liberar o atacante. Rodrigo Castillo é um atacante colombiano que atua principalmente como centroavante, mas também pode jogar pelos lados do campo.

O jogador, de 25 anos, começou sua carreira no Atlético Bucaramanga, da Colômbia, antes de passar pelo Deportivo Cali. Desde 2022, defende o Gimnasia. No último ano, ele entrou em campo em 42 partidas, marcou 12 gols e deu 3 assistências