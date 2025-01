Lucas Oliveira, novo reforço do Vasco, em entrevista coletiva - Reprodução/VascoTV

Lucas Oliveira, novo reforço do Vasco, em entrevista coletivaReprodução/VascoTV

Publicado 14/01/2025 16:56

Rio - O Vasco apresentou oficialmente nesta terça-feira (14) o zagueiro Lucas Oliveira como novo reforço para 2025. O jogador, de 28 anos, que assinou até o fim de 2026 com o Cruz-Maltino, destacou ser o maior desfio de sua carreira até o momento.

"Até por estar no Rio, perto da minha família, do meu filho, com responsabilidade maior ainda. Encaro o Vasco como maior desafio da minha vida. Espero corresponder, prometo muita dedicação, muito trabalho e dar a vida dentro do campo", disse.

Lucas Oliveira pertencia ao Cruzeiro e estava emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão - na negociação, sem custos, a Raposa manteve 30% do direitos econômicos. O zagueiro está confiante por uma boa passagem pelo clube de São Januário.

"Eu acho que o resumo disso tudo é a gente trabalhar e poder se dedicar ao máximo no setor defensivo. Acho que nossa equipe para defender não depende só dos quatro atrás e do goleiro. Depende do todo, e o professor já vem falando isso, que todos têm que participar sem bola. Carille é um dos especialistas de trabalhar esse sistema defensivo. Já vem agregando muito. E independentemente de quem estar aí, se é mais velho ou mais novo, a gente já está aprendendo muito", destacou.

O zagueiro foi a terceira contratação anunciada pelo Vasco na janela de transferências. Antes, a diretoria já havia confirmado as chegadas de Tchê Tchê, volante, e Daniel Fuzato, goleiro. O Gigante da Colina também confirmou o zagueiro Lucas Freitas , ex-Juventude, e deve fazer o mesmo com Mauricio Lemos, ex-Atlético-MG.

Veja outras respostas de Lucas Oliveira:

Características

"Eu me considero um zagueiro mais técnico. Eu não sou muito de falar sobre minhas características, prefiro mostrar em campo. Cada jogo é um jogo. Às vezes, um jogo precisa de mais saída de bola, outros são mais pegados, tem sempre que estar se adaptando. Essa briga tem que subir o máximo possível no dia a dia para puxar um ao outro. Está chegando o Lemos, tem o João, que já conheço, o Freitas. Cada um tentando conquistar essa vaga já vai puxar um ao outro para cima. Isso só vai ajudar o Vasco."

Preferência

"Não tenho preferência de lado, já atuei também de volante, posição que me considero mais adaptado. Sei que tem uma pressão enorme em cima disso, mas a gente está começando um trabalho agora com professor novo, jogadores novos. É até clichê, mas tem que trabalhar, não pode ficar se apegando a isso, a gente sabe da responsabilidade, mas com o trabalho, a única coisa que pode fazer é trabalhar para melhorar. Quanto mais um mostrar no treino, o outro vai mostrar. Isso é o mais importante e o melhor para o Vasco."

Pedrinho

