Payet tem contrato com o Vasco até junho de 2025 - Matheus Lima/Vasco

Publicado 14/01/2025 13:12

Rio - O Vasco iniciou conversas para renovação de contrato com o meia francês Dimitri Payet. Com vínculo apenas até junho deste ano, o jogador é tratado como uma das prioridades no elenco visando a temporada. A ideia é assinar até o fim do ano.

Payet tem o maior salário do grupo que jogará Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Referência técnica ao lado do ídolo Philippe Coutinho, o jogador já falou que está bem adaptado ao Rio de Janeiro e só pensaria no futuro após a virada para 2025.

De acordo com o site "ge", um acordo com o jogador ainda precisa sair. Uma das possibilidades seria Payet aceitar reduzir o salário atual.

O técnico Fábio Carille, em sua chegada, avisou que conta com o meio-campista não só em sua função de ofício, como também podendo ser utilizado de atacante, sem Vegetti. Outra questão é a vontade de tentar encontrar esquema com Philppe Coutinho para atuarem juntos.