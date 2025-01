Maxsuell Alegria em ação na estreia do Vasco no Carioca, contra o Nova Iguaçu - Jorge Rodrigues/Agif/Estadão Conteúdo

Maxsuell Alegria em ação na estreia do Vasco no Carioca, contra o Nova IguaçuJorge Rodrigues/Agif/Estadão Conteúdo

Publicado 14/01/2025 19:55

Rio - A equipe do Vasco que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior será reforçada por dois jogadores integrantes do grupo do Campeonato Carioca . O zagueiro Lyncon e o atacante Maxswell Alegria ficarão à disposição para o duelo desta quarta-feira (15) às 11h (de Brasília), com o Ceará, pela terceira fase.

Leia mais: Tchê Tchê revela curiosidade com a camisa do Vasco e explica escolha pelo número 3

Com isso, a expectativa é que os dois fiquem fora da partida de quinta-feira contra o Bangu, em São Januário, pelo estadual. As informações são do site "ge".



Lyncon e Alegria foram titulares no empate em 1 a 1 contra o Nova Iguaçu pela primeira rodada, no último sábado. O time inicial do Carioca é formado por jovens da base e jogadores com pouco espaço, sendo comandado por Ramon Lima.