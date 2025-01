Lucas Freitas é o novo zagueiro do Vasco - Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 14/01/2025 15:06

Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta terça-feira (14), a contratação do zagueiro Lucas Freitas. O defensor, que disputou a última temporada pelo Juventude, assinou com o time carioca até o fim de 2027.

Lucas chega ao Vasco em uma negociação sem custos. O Cruz-Maltino ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto a outra metade seguirá com o Palmeiras.

Na última temporada, Lucas Freitas disputou 23 jogos pelo Juventude, sendo 18 como titular. Canhoto, o zagueiro fez parte das categorias de base do Flamengo e pelo time B do Valladolid, da Espanha, antes de chegar ao sub-20 do Palmeiras, onde foi campeão da Copinha, em 2022.

Lucas é o quarto reforço anunciado pelo Vasco para 2025. Antes dele, o clube confirmou a chegada do volante Tchê Tchê, do goleiro Daniel Fuzato e do zagueiro Lucas Oliveira.