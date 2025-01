Lucas Freitas é um dos reforços do Vasco - Reprodução/VascoTV

Publicado 14/01/2025 20:40

Rio - Reforço do Vasco para a temporada , o carioca Lucas Freitas está familiarizado com São Januário. O zagueiro, que atuou por empréstimo no Juventude em 2024, lembrou da partida diante do Cruz-Maltino na Colina Histórica e admitiu que nunca tinha sentido aquela vibração.

"Sou do Rio, conheço bem São Januário. Ano passado, vim jogar contra e até falei para os meus pais e para minha esposa, que estava na arquibancada, que um dia jogaria em São Januário lotado. Nunca tinha sentido aquela vibração. Se Deus quiser, vamos ter um grande ano", contou Lucas Freitas.

O Cruz-Maltino anunciou a contratação de Lucas Freitas na tarde desta terça-feira (14) . A transferência, aliás, foi sem custos. O Cruz-Maltino ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto a outra metade seguirá com o Palmeiras. O contrato com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2027.

"Sou um zagueiro rápido. Tenho uma construção de jogo boa e sou um cara que, dentro de campo, me transformo para ganhar os duelos e ajudar o Vasco", contou o defensor.

Lucas é o quarto reforço anunciado pelo Vasco para 2025. Antes dele, o clube confirmou a chegada do volante Tchê Tchê, do goleiro Daniel Fuzato e do zagueiro Lucas Oliveira.