Publicado 14/01/2025 16:08 | Atualizado 14/01/2025 16:10

Rio - Tchê Tchê revelou uma curiosidade com a camisa do Vasco durante a entrevista coletiva de apresentação, na tarde desta terça-feira (14), no CT Mocayr Barbosa. O meio-campista revelou que, quando enfrentava o Cruz-Maltino, trocava a camisa com algum adversário e logo vestia porque a achava bonita.

"O que foi fundamental para eu vir para cá. Tive outras consultas e oportunidades, mas foi uma escolha minha estar aqui. A gente colhe muito o que planta, a palavra tem muito poder. Diversas vezes eu trocava a camisa depois de jogar contra o Vasco e vestia porque achava bonita. Estou muito contente de estar aqui, a família está contente. O tamanho da camisa do Vasco fala por si só", disse Tchê Tchê.

O jogador, aliás, foi o primeiro reforço anunciado para a temporada . Tchê Tchê ficou livre no mercado após não renovar com o Botafogo e assinou contrato com o Vasco válido até dezembro de 2026. Ele usará a camisa 3 do Gigante da Colina.

"Tem diversos motivos. Eu gosto de um atleta que joga futebol americano, o Odell Beckham Jr, que foi campeão com a 3 no Super Bowl pelo Los Angeles (Rams). Tem um amigo meu, o Eduardo (ex-Botafogo), que jogava com a 3 na Arábia Saudita. Conversei com ele antes, me deu a bênção. Também tem um lado de fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Poderia dar uns de motivos, mas vou dar só esses três.

Veja outras declarações de Tchê Tchê

ADAPTAÇÃO

"Uma semana de clube. Me sinto muito ambientado, adaptado. A recepção dos outros jogadores foi muito boa. Esperava, mas não esperava que me sentisse tão bem e tão à vontade assim tão rápido, em tão pouco tempo".

CHEGADA AO VASCO

"A entrega não vai faltar. Chego totalmente disposto e feliz. Quero aprender com os mais jovens e com os mais experientes. Passar algo para os jogadores. Muito feliz e contente de estar aqui. Espero que as coisas possam correr bem para que a gente possa dar muita alegria ao torcedor vascaíno".

OPORTUNIDADE NO VASCO

"Para mim é uma enorme alegria, uma satisfação. Quando eu era pequeno, sonhava em vestir camisa de grandes clubes. Deus tem feito muita coisa durante a minha carreira. Estou aqui e estou feliz. Vestir a camisa do Vasco é uma oportunidade gigantesca. Espero agarrá-la e demonstrar tudo que já demonstrei nos outros anos, agora com essa camisa também".

ÚLTIMO ANO NO BOTAFOGO



"A gente sabe que os times que vencem tem no elenco mais de um time, eu diria assim. Sobre atuar sempre é uma coisa relativa. Se eu não me engano, durante o ano passado, eu atuei partidas 55. São números grandes".

TÍTULOS

"Não sou eu que faço as coisas. É Deus na minha vida. Simplesmente sou um instrumento. Deixo minha alegria, minha entrega. Faço o trabalho duro e árduo sempre todos os dias, mas sem a graça de Deus, nada disso teria acontecido".

MENTALIDADE VENCEDORA

"É uma coisa que tenho desde pequeno. Recebi muitos 'nãos' no início. Era visto como um cara muito pequeno, muito magro. Muitas vezes preterido. Sou extremamente batalhador, um cara que não desiste, persistente. Não só no futebol, mas na vida. Carrego princípios que meus pais me ensinaram desde criança. Acho que é isso que mantém minha alma muito viva, muito forte. Sou um cara que não se deixa levar ou abater por momentos de dificuldade. Muito pelo contrário. É aí que gosto de me provar, não só para mim, mas para minha família".

