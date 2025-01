Vegetti é o principal nome do time do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco Da Gama

Publicado 13/01/2025 15:30

Vasco decidiu acelerar as conversas pela renovação do atacante Vegetti. De acordo com o "ge", o clube se reuniu no Rio com o empresário do jogador, Hernán Bernardello, e existe a expectativa de um acerto nos próximos dias. Rio - Odecidiu. De acordo com o "ge", o clube se reuniu no Rio com o empresário do jogador, Hernán Bernardello, e existe a expectativa de um acerto nos próximos dias.

Neste momento, a valorização salarial de Vegetti é o principal tema debatido pelas partes. O argentino tem contrato com o Vasco até dezembro, com cláusula de renovação automática por mais um ano, caso ele dispute 60% dos jogos do clube na temporada. O atacante já externou seu desejo de permanecer pro mais tempo em São Januário.

A decisão de já renovar o vínculo com Vegetti tem o intuito de proteger o Vasco do possível assédio de outros times. Além disso, a diretoria entende que o Pirata merece uma valorização, uma vez que se tornou o principal nome da equipe e capitão.

A temporada de 2025 será a terceira de Vegetti pelo Vasco. Aos 36 anos, o atacante coleciona 33 gols e quatro assistências em 75 jogos pelo clube.