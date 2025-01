Homem foi flagrado carregando uma tartaruga marinha no Aterro - Reprodução

Publicado 15/01/2025 16:34

Rio - Policiais do 2º BPM (Botafogo) resgataram, na segunda-feira (13), uma tartaruga marinha que estava sendo carregada por um homem em situação de rua no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Nas imagens, é possível perceber que o animal se movimenta, tentando escapar das mãos do rapaz.

De acordo com a PM, um grupo de pessoas abordou os militares e comunicou que o homem estava carregando uma tartaruga marinha. Os agentes, então, localizaram o indivíduo. Em vídeo que circula nas redes sociais, os policiais aparecem conversando com ele, que continua segurando o bicho.

Veja o vídeo

Ainda segundo a PM, o rapaz fugiu depois que os militares retiraram o animal das mãos dele. Por fim, as equipes devolveram a tartaruga para o mar.