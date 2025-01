Morador foi rendido por criminosos na Rua Senador Vergueiro, no Flamengo, Zona Sul do Rio - Reprodução/Redes sociais

Morador foi rendido por criminosos na Rua Senador Vergueiro, no Flamengo, Zona Sul do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 15/01/2025 20:07 | Atualizado 15/01/2025 20:20

Rio - Criminosos fortemente armados roubaram o carro de um morador na Rua Senador Vergueiro, no Flamengo, Zona Sul do Rio, durante a madrugada desta quarta-feira (15). Toda a ação, que durou cerca de 45 segundos, foi registrada por câmeras de segurança de um prédio da região. Veja o vídeo abaixo.



Nas imagens, é possível ver a vítima manobrando seu carro, um veículo de cor prata, em frente ao condomínio. Dois assaltantes se aproximam e o rendem, obrigando-o a sair do veículo. A vítima também entrega os pertences. Em seguida, um dos criminosos assume o volante e foge com o carro, enquanto os comparsas dão cobertura em dois carros.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança flagra roubo de carro na Rua Senador Vergueiro, no Flamengo, Zona Sul do Rio. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15).



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/GSqud6QcLK — Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2025

A Polícia Militar informou que agentes do 2° BPM (Botafogo) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo, na Rua Senador Vergueiro, e, de imediato, foi realizado um cerco para localizar os bandidos. No entanto, os criminosos conseguiram escapar. A corporação informou, ainda, que o policiamento foi reforçado na região.

"O caso citado pode ser considerado como um dos chamados crimes de oportunidade, em que o criminoso espera uma brecha para agir após observar a vítima", informou a PM.

A corporação esclareceu que para reprimir esse tipo de crime, o 2° BPM criou um grupamento próprio de motopatrulha, com policiais em motocicletas e em constante policiamento.



"Cabe ressaltar que o Comandante da unidade mantém contato com membros de associações de moradores dos bairros de sua área de policiamento e lideranças da população local, por meio de reuniões e grupos de aplicativos de mensagens para debater as principais demandas da região. Além disso, o referido bairro recebe policiamento com viaturas baseadas e com rondas", completa a nota.