Funcionários da Lamsa instalam antena antilinha em motocicleta de usuário da via - Divulgação

Publicado 15/01/2025 17:41

Rio - Uma ação de conscientização para segurança de motociclistas irá distribuir 250 antenas antilinhas de pipas, nesta quinta-feira (16), na Linha Amarela. Promovida pela Lamsa, concessionária responsável pela via, a iniciativa é feita em parceria com a ong Cerol Mata alerta para o uso correto do equipamento.

Segundo a concessionária, a ação é feita nesta época do ano, quando ocorre às férias escolares justamente pelo aumento de pessoas soltando pipa nas ruas da cidade.

“Em todo o ano de 2024, a empresa registrou dois acidentes envolvendo linhas de pipas e, felizmente, nenhum deles com vítima fatal. Isso reforça ainda mais a importância das nossas ações, que têm por objetivo a preservação da vida”, destaca o gerente de operações da Lamsa, Antonio Beloni.



A ação de distribuição do equipamento de segurança acontecerá no recuo da Linha Amarela, antes do túnel da Covanca, no sentido Fundão, das 14h às 17h.