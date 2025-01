Publicado 16/01/2025 00:00

Na manchete, Governo Federal volta atrás e revoga ato do Pix

Em Rio, Megaoperação de órgãos de segurança no Complexo do Alemão termina com 12 presos e 3 mortos

Governador Cláudio Castro anuncia Plano de Contingência para as chuvas de 2025

Justiça determina interdição do Camelódromo da Uruguaiana por 30 dias

No Ataque, Fluminense perde por 1 a 0 para o Volta Redonda, pelo Carioca

Flamengo pega o Madureira hoje, às 18h30, em Campina Grande

Vasco recebe o Bangu, às 21h30, em São Januário

Em Mundo, Israel e Hamas acertam cessar-fogo

No D, Paolla Oliveira brilha em ensaio na quadra da Grande Rio